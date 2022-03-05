Уфа, , 08:34 — REGNUM Заместителя главы администрации района в Башкирии заподозрили в мошенничестве при получении социальной выплаты, выделенной для поддержки предпринимательства в республике. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Деньги Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

По версии следствия, зимой 2020 года подозреваемая заместитель главы администрации Балтачевского района обманом убедила своего соседа подать заявку на получение единовременной социальной выплаты в рамках реализации программы по поддержке предпринимательства.

В материалах дела указано, что она подготовила и подала документы в центр соцподдержки населения г. Бирска и Бирского района.

«На основании предоставленных документов с мужчиной, который ранее не занимался и не планировал заниматься предпринимательской деятельностью, был заключен социальный контракт и ему были начислены 250 тысяч рублей для осуществления предпринимательской деятельности в сфере разведения крупного рогатого скота», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, деньги мужчина не получил, так как фигурантка уголовного дела сама сняла их с его банковской карты и потратила на свои нужды. В материалах дела указано, что подозреваемая предоставила отчеты от имени мужчины, в которых содержалась недостоверная информация о выполнении условий социального контракта.

Отмечается, что в итоге бюджету республиканского центра социальной поддержки населения был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.