Уфа, 5 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации района в Башкирии заподозрили в мошенничестве при получении социальной выплаты, выделенной для поддержки предпринимательства в республике. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

По версии следствия, зимой 2020 года подозреваемая заместитель главы администрации Балтачевского района обманом убедила своего соседа подать заявку на получение единовременной социальной выплаты в рамках реализации программы по поддержке предпринимательства.

В материалах дела указано, что она подготовила и подала документы в центр соцподдержки населения г. Бирска и Бирского района.

«На основании предоставленных документов с мужчиной, который ранее не занимался и не планировал заниматься предпринимательской деятельностью, был заключен социальный контракт и ему были начислены 250 тысяч рублей для осуществления предпринимательской деятельности в сфере разведения крупного рогатого скота», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, деньги мужчина не получил, так как фигурантка уголовного дела сама сняла их с его банковской карты и потратила на свои нужды. В материалах дела указано, что подозреваемая предоставила отчеты от имени мужчины, в которых содержалась недостоверная информация о выполнении условий социального контракта.

Отмечается, что в итоге бюджету республиканского центра социальной поддержки населения был причинен материальный ущерб на указанную сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование дела продолжается.