Джакарта, 5 марта, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,1 на Суматре увеличилось до 17 человек, сообщает Detik.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Командный пункт по чрезвычайным ситуациям при землетрясении объявил, что 8 человек погибли в округе Пасаман и 9 человек в округе Западный Пасаман. Еще четыре человека пропали без вести, их поиски продолжаются.

Кроме того, травмы получили 432 человека и еще более 16 000 человек покинули свои дома.

Напомним, мощное землетрясение произошло на западе Суматры 25 февраля 2022 года.