Нальчик, , 08:29 — REGNUM Трое военнослужащих из Кабардино-Балкарии Алим Бачиев, Ратмир Кудаев и Аныуар Этезов, участвовавшие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, награждены орденом Мужества (посмертно). Этой высокой награды они удостоены за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу. Указ о награждении героев подписал президент РФ Владимир Путин.

Орден Мужества

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Похороны погибших при исполнении воинского долга состоялись 3 марта на родине героев в селах Кенделен, Верхний Акбаш и Яникой. Слова соболезнования и поддержки высказал их родным глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Память погибших почтили члены правительства и парламента, представители ветеранских организаций и сотрудники правоохранительных органов, жители республики.

«Глава КБР Казбек Коков принял участие в траурных мероприятиях. Глава республики лично выразил соболезнования родным и близким сотрудника Управления Росгвардии по КБР майора полиции Ратмира Хабаловича Кудаева из селения Верхний Акбаш, военнослужащих войск Национальной гвардии Российской Федерации прапорщика Аныуара Хамидовича Этезова из селения Яникой, младшего сержанта Алима Курманбиевича Бачиева из селения Кенделен, самоотверженно исполнивших свой воинский долг»,— говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Власти республики не оставят без внимания семьи погибших земляков. Им будет выплачено из регионального бюджета по 1 млн рублей. По распоряжению главы КБР также будет оказана помощь на лечение раненым бойцам в размере 300 тыс. рублей.