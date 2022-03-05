Тюмень, , 08:29 — REGNUM В Тюмени вынесен вердикт по громкому делу об убийстве бизнесмена. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что летом 2008 года пропал тюменский коммерсант. Спустя 12 лет задержали и осудили за его убийство партнёра по бизнесу. Позднее, уже после вердикта суда, партнёр изменил показания, заявив, что был лишь организатором преступления. Настоящими убийцам, по версии осуждённого, были двое знакомых коммерсанта и его жена. На скамье подсудимых появилось ещё трое фигурантов.

В конце февраля 2022 года суд присяжных оправдал двух знакомых погибшего бизнесмена и его супругу по обвинению в убийстве. Тюменский областной суд одного из них оправдал полностью, другому назначил судебный штраф в размере 150 тыс. рублей. Супруга убитого была признана виновной в мошенничестве при получении выплат по потере кормильца и назначил ей наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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