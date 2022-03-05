Москва, 5 марта 2022, 08:29 — REGNUM Россия и Бразилия намерены сохранить существующие торгово-экономические и инвестиционные связи, заявил РИА Новости глава российской дипмиссии Алексей Лабецкий.
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По его словам, Бразилия является основным торговым партнером России на латиноамериканском континенте, товарооборот за прошлый год составил почти $7,5 млрд.
Лабецкий подчеркнул, что в ходе официального визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию, его переговоров с главой государством Владимиром Путиным был подчеркнут взаимный интерес развития торгово-экономических и инвестиционных связей.