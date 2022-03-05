Санкт-Петербург, , 08:42 — REGNUM Ввод в эксплуатацию станции метро «Театральная» на четвертой (оранжевой) линии Петербургского метрополитена перенесли с 2025 на 2026 год. Причиной стали проблемы с размещением наземного вестибюля станции.

Строительство метро в Петербурге Metrostroy-spb.ru

По данным портала Peterburg2.ru, в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры объяснили перенос сроков запуска станции возникшей социальной напряженностью. Начат поиск альтернативных вариантов локации вестибюля.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально вестибюль планировали соорудить на перекрёстке улиц Глинки и Декабристов, вблизи Мариинского театра. Однако руководство театра и лично маэстро Валерий Гергиев выступили категорически против появления вестибюля метро рядом с учреждением культуры.

Читайте также: Выхода из метро у Мариинского театра в Петербурге не будет

Власти города согласились и предложили разместить вестибюль в нескольких сотнях метров, на углу Лермонтовского проспекта и улицы Декабристов, на месте советского здания Дома быта, которое пришлось бы снести.

По данным источника, сейчас рассматривается альтернативный вариант размещения наземного вестибюля «Театральной» между домами 37 и 39 по улице Декабристов либо рядом с островом Новая Голландия. Окончательное решение пока не принято.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге к 2045 году появится кольцевая линия метро