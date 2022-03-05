Москва, 5 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Центральный Банк России принял решение не проводить торги Московской бирже с 5 по 8 марта 2022 года включительно, сообщается на сайте регулятора.

NVO Здание Центрального банка России

В пресс-релизе подчёркивается, что решено не проводить торги и расчеты на всех рынках Московской биржи.

Режим работы Московской биржи после длинных праздничных выходных будет опубликован на сайте ЦБ РФ 9 марта до 09:00 по мск.

ИА REGNUM сообщало, 4 марта ЦБ РФ принял решение не проводить торги на Мосбирже в секции фондового рынка.

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