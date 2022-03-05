Пермь, , 08:28 — REGNUM В Перми принудительно закрыто предприятие, занимающееся производством оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Причиной стало нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы R59.fssp.gov.ru

По данным ведомства, компания расторгла трудовой договор с гражданином Таджикистана, но не уведомила об этом надлежащим образом миграционные органы, нарушив трехдневный срок. В результате предприятие привлекли к административной ответственности.

Суд вынес решение о приостановке деятельности компании на 20 суток и запретил работу помещения. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения судебного вердикта, отметили судебные приставы.