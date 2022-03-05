Пекин, , 08:27 — REGNUM Китай выпустил руководство по расширению охвата электронных сертификатов, которые позволяют людям и предприятиям получать доступ к государственным услугам, а также по ускорению их общенационального признания для дальнейшей цифровизации этих услуг и оптимизации бизнес-среды страны, сообщает агентство Синьхуа.

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В руководстве, опубликованном Генеральной канцелярией Госсовета КНР, содержится призыв к усилиям по внедрению инноваций в административное управление и совершенствованию государственных услуг для содействия более широкому применению электронных сертификатов на благо людей.

К концу 2022 года в основном уже будет создана единая национальная система обмена электронными сертификатами, при этом сертификаты, часто используемые предприятиями и частными лицами, в основном выдаются в электронном виде, а электронные лицензии широко применяются в государственных службах, говорится в сообщении.

Онлай‑ и офлайн-услуги должны быть лучше интегрированы, при этом традиционный режим предоставления услуг должен быть сохранен для удовлетворения потребностей пожилых людей, инвалидов и других групп.

Китай предпринял активные усилия по улучшению государственных услуг и сокращению административной волокиты, чтобы еще больше высвободить жизнеспособность рынка и повысить эффективность работы.