Североуральск, Свердловская область, 5 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Североуральске Свердловской области обрушилась крыша одного местного бассейна. Причиной происшествия стало большое количество накопившегося снега, пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM В снегу

По словам очевидцев, они чудом не попали под обрушение. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время бассейн не работает.

На место происшествия выезжала исполняющая обязанности главы Североуральского городского округа Светлана Миронова. В сложившейся ситуации будут разбираться специалисты.