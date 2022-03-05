Луганск, , 08:26 — REGNUM Утром 5 марта киевские боевики три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 5 марта сообщили в представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по двум населенным пунктам», — говорится в сообщении.

Также указывается, что эти обстрелы были зафиксированы с 03:00 (совпадает с мск).

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Красноярского края Александр Усс на своей странице в соцсети 5 марта сообщил о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Шарыповского района майор Сергей Кашанский.