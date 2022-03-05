Ньон, Швейцария, 5 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) исключены из состава Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues). Об этом 5 марта сообщает пресс-служба European Leagues.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Совет директоров European Leagues принял решение исключить РПЛ и ФНЛ из состава ассоциации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за ситуации вокруг России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.