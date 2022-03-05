Екатеринбург, 5 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отказались от планов по изменению границ лесопарка на Уктусе. Об этом сообщили в городской администрации. На территории «Уктусского лесного парка» планировали проложить автодорогу.

Ivannesl Лесопарк

Инвестор, который был намерен проложить здесь проезжую часть, отозвал проект из мэрии. Проведение общественных слушаний приостановили. Строить автодорогу на территории лесопарка не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелец термального комплекса «Баден — Баден» был намерен изменить границы лесопарка на Уктусе. Новый статус территории позволили бы проложить здесь автодорогу. Общественные слушания должны были проходить до 21 марта.