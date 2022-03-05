Москва, , 08:37 — REGNUM Российские власти рассматривают возможную отмену наказания за использование пиратских программ в качестве одной из мер поддержки экономики в условиях санкций. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и документы.

Пираты Цитата из х∕ф «Одиссея капитана Блада». Реж. Андрей Праченко. 1991. Франция, СССР

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Предлагается отменить уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения «из стран, поддержавших санкции». Эксперты полагают, что это смягчило бы последствия ухода из России Microsoft, IBM, Oracle и других компаний.

Меры по поддержке различных отраслей экономики, отмечает издание, перечислены в документе от 2 марта. Это план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешних ограничений. Собеседник издания рассказал, что документ подготовлен при участии многих ведомств, а часть инициатив уже начали внедрять.

«Согласно плану, для поддержки российских информационных технологий предлагается механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем», — говорится в публикации.

Источник издания на IT-рынке рассказал, что пока эта идея вызывает массу вопросов. В Минцифры рассказали, что выступают «за сбалансированный подход», чтобы стимулировать переход на российское программное обеспечение. Освобождение от ответственности, пояснили там, предлагается обсуждать по продуктам, не имеющим отечественных аналогов.

Одни эксперты отмечают, что российским компаниям, возможно, довольно долго придётся пользоваться нелицензионным софтом. Другие предупреждают о том, что легализация пиратства может оказаться неэффективной: значительная доля софта доступна в виде подписок на облачный продукт, и без доступа к подпискам многие инструменты перестанут работать.

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