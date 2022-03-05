Пекин, 5 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Китай примет пакет мер по стабилизации внешней торговли, согласно отчету о работе правительства, представленному 5 февраля национальному законодательному органу для обсуждения, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Страна поможет предприятиям внешней торговли получать заказы и поддерживать производство. Это позволит быстрее развивать новые формы и модели внешней торговли, в полной мере использовать роль трансграничной электронной торговли и поддерживать создание ряда зарубежных складов, говорится в отчете.

В отчете добавляется, что Китай будет активно наращивать импорт качественных товаров и услуг, а также изучать новые пути развития торговли услугами и цифровой торговли. Согласно отчету, создание международной системы логистических услуг будет ускорено, чтобы помочь снизить затраты и повысить эффективность внешней торговли.