Потсдам, Германия, 5 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Окончательное разрешение на строительство завода в немецкой коммуне Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) получила американская компания Tesla, сообщил премьер-министр региона Дитмар Войдке 4 марта на пресс-конференции в городе Потсдам.

Bill Dickinson Tesla

Он напомнил, что с момента, когда организация подала немецким властям соответствующую заявку, прошло примерно два года и три месяца. Войдке отметил, что согласование проекта является важным шагом для развития Бранденбурга.

Планируется, что запуск строительства завода начнется 22 или 23 марта. В мероприятии должен принять участие генеральный директор Tesla Илон Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники распространило информацию о том, что Tesla собирается в ближайшее время начать строительство нового завода по производству электромобилей в китайском городе Шанхай.