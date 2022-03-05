Вашингтон, 5 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. С визитом посетит на будущей неделю Польшу и Румынию вице-президент США Камала Харрис. Об этом говорится в обнародованном 4 марта заявлении заместителя главы американской администрации Сабрины Сингх.

(сс) Mark Warner Камала Харрис

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«Вице-президент Камала Харрис посетит Варшаву <…> и Бухарест <…> с 9 по 11 марта», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в ходе встреч с президентами указанных стран Харрис намерена обсудить тесную координацию США с ними на фоне специальной операции России по защите Донбасса, поддержку Киева в военной, экономической и гуманитарной сфере, а также антироссийские санкции.

Кроме того, вице-президент США также намерена обсудить с лидерами Польши и Румынии поддержку принимающих беженцев с Украины стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил, что восприятие Китая в качестве соперника только подорвет взаимное доверие и сотрудничество между КНР и США.