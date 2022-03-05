Москва, 5 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Нефть марки Brent на Московской бирже 4 марта опять возобновила ралли: к вечеру цена Brent выросла почти на 5%, превысив $111 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтепровод

На рынке сохраняется дефицит нефти, которые усиливается из-за сложностей с поставками российской Urals в Европу из-за санкций и падения рубля.

Заявления Президента США Джо Байдена о продаже нефти из резервов рынок упорно игнорирует.

В Иране пытаются успокоить перегревшийся рынок заявлениями о том, что страна уже готова в э2022 году значительно нарастить экспорт нефти, только рынок и ухом не ведёт.

За неделю стоимость нефти марки Brent выросла на 14,5%, до $118,11, цена нефти WTI — на 20,9%, до $115,68. Это рекордная недельная динамика стала рекордной с мая 2020 года.

В данное время цена Brent готовится штурмовать отметку в $115 за баррель. Сегодня, 5 марта, ожидается коридор по цене Brent в $110—113 за баррель.

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