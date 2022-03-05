Тбилиси, , 08:18 — REGNUM Bank of Georgia («Банк Грузии») ввёл требование для клиентов из России подписывать документ, осуждающий политику Москвы. Об этом пресс-служба банка сообщила изданию Netgazeti.

Россия и Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным пресс-службы, если гражданин России хочет открыть счёт в этом банке, то он должен письменно осудить операцию на Украине по защите Донбасса, а также действия российских солдат в августе 2008 года, когда они защитили от уничтожения грузинской армией жителей Южной Осетии.

Кроме того, от российских граждан в банке требуют назвать Абхазию и Южную Осетию частью Грузии, а также взять обязательство бороться с «российской пропагандой».

При этом от граждан РФ требуют подписать пункт: «Я понимаю, что любое нарушение этих условий приведет к аннулированию моего счета в Bank of Georgia».

Сообщается, что новое правило действует с 4 марта. Несколько граждан РФ уже обратились в банк, но отказались с ним сотрудничать на таких условиях.

Стоит отметить, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, но российское отделение банка ВТБ в Грузии после попадания в санкционный список на смогло полноценно работать в этой стране. Активы пришлось продать банку Liberty.