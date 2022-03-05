Самара, 5 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Все льготные программы для бизнеса намерено сохранить правительство Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров призвал сохранить темпы развития и стабильность всех отраслей, которые влияют на качество жизни жителей региона.

По результатам совещания было принято решение не менять условия предоставления финансовой поддержки бизнесу гарантийным фондом Самарской области, несмотря на повышение ключевой ставки Центральным банком. Сотрудники фонда рассмотрят заявку и сообщат решение в течение одного рабочего дня. В 2022 году предусмотрена возможность подачи документов в электронном формате.

В настоящее время гарантийный фонд Самарской области предлагает пять антикризисных финансовых продуктов, актуальных как для начинающих, так для опытных бизнесменов. Ставка по ним составляет не более 5,625% годовых. При этом максимальный объем микрозайма составляет пять млн рублей, оформить его можно на срок до двух лет. Для и социально-ориентированного бизнеса и начинающих бизнесменов ставка составляет всего только один процент годовых.

Государственный фонд развития промышленности региона предоставляет займы на реализацию проектов, которые направлены на организацию импортозамещающих производств, создание новых продуктов и внедрение передовых технологий. Максимальная сумма займа составляет 15 млн рублей, оформить его можно на срок до пяти лет. Минимальная ставка составляет всего два процента годовых.