Сеул, , 08:16 — REGNUM Один снаряд, предположительно баллистическая ракета, был запущен из Северной Кореи 5 марта, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Ракета (сс) geralt

По их словам, запуск ракеты произошел в 08:48 по местному времени.

Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. По словам военных Южной Кореи, ракета пролетела около 270 км на высоте около 560 км над землей.

Отметим, что с начала 2022 года это уже девятый запуск, осуществленный КНДР.

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