Москва, 5 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Доступ к социальной сети Twitter на территории России ограничен. Такие меры принял Роскомнадзор.

Twitter

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

Как пояснили в пресс-службе ведомства, такие меры приняты по запросу Генпрокуратуры РФ «на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

В Роскомнадзоре отметили, что в соцсети публикуется недостоверная информация о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны входе специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Так, социальной сетью проигнорированы требования Роскомнадзора и не удалены 268 материалов.

Ранее в адрес Twitter были направлены требования об удалении запрещённых материалов с более чем 40 тыс. страниц социальной сети. При этом на сегодня свыше 1,5 тыс. материалов так и не были удалены.

Читайте также: Роскомнадзор объявил о блокировке Facebook на территории России

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории России в качестве ответной меры на ограничение доступа к российским СМИ.

Ранее по теме: Сайты «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Deutsche Welle и BBC заблокированы Роскомнадзором