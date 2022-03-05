Владивосток, , 08:28 — REGNUM Российский народ не может оставаться безучастным к таким жестоким вызовам и протягивает руку помощи братским народам, заявил депутат Законодательного собрания Приморского края Артавазд Оганесян (КПРФ), комментируя спецоперацию по просьбе ЛНР и ДНР.

Памятник детям Донбасса © Миссия «Сути времени» в ДНР

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«События на Украине, трагедия мирного населения Донбасса коснулись каждого из нас. Зверства последних 8 лет не могут оставаться безнаказанными. Вооруженные силы и националистические, профашистские, батальоны Украины преднамеренно наносили удары по гражданским объектам в период противостояния. Российская Федерация не смогла безучастно смотреть не бесчинства и откровенную поддержку нацистских прихвостней, реваншистов, бандеровских наследников со стороны киевской власти. Хотя все 8 лет пыталась убедить Киев принять Минские соглашения. Поэтому сегодня поддержка решения президента нашей страны о начале спецоперации на Украине должна быть безусловной, поддержка российской Армии — однозначной», — считает парламентарий.

По мнению депутата, националистическая идеология, 30 лет насаждавшаяся после распада СССР путем предательского сговора, дала свои плоды.

«Вспыхнули братоубийственные конфликты в Грузии, Нагорном Карабахе (Арцахе), пытались и пытаются зажечь уничтожающий всех и вся огонь в Центральной и Средней Азии. Население братской Украины находится под мороком ложной независимости. Современная Россия и российский народ не может оставаться безучастным к таким жестоким вызовам и протягивает руку помощи братским народам! В этот момент весь российский народ должен сплотиться и поддержать решение президента», — добавил Артавазд Оганесян.

Как сообщало ИА REGNUM, в спецоперации России в защиту ЛНР и ДНР погиб житель города Белогорск Амурской области Егор Мельников. Посмертно его представили к государственной награде за мужество, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.