Пекин, , 08:15 — REGNUM Китай является страной, предоставляющей наибольшее количество вакцин против COVID-19 во всем мире, заявил пресс-секретарь пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Вакцина Defense.gov

Китай предоставил более 2,1 млрд доз вакцин против COVID-19 более чем 120 странам и международным организациям, что составляет треть от общего числа вакцин, вводимых за пределами Китая, заявил Чжан Есуй на пресс-конференции.

«Среди более чем 120 стран и международных организаций большинство составляют развивающиеся страны. Вакцины, предоставленные Китаем, сыграли важную роль в создании иммунных барьеров и восстановлении жизни во многих развивающихся странах, а также повысили их способность, уверенность и решимость бороться с пандемией. Китай продолжит уделять приоритетное внимание развивающимся странам в качестве основных партнеров в сотрудничестве в области вакцинации», — сказал Чжан.

По его словам, Китай поставит еще 1 млрд доз вакцин против COVID-19 для африканских стран, из которых 600 млн доз предоставляются бесплатно, в то время как 400 млн доз будут совместно произведены китайскими предприятиями и африканскими странами.

«Это поможет африканским странам достичь поставленной Африканским союзом цели вакцинации 60% населения Африки к 2022 году», — сказал Чжан, отметив, что Китай предоставит странам АСЕАН еще 150 млн доз вакцин страны бесплатно.