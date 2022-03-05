Нью-Йорк, США, , 08:12 — REGNUM В новом выпуске Сводки предложения зерновых и спроса на зерновые на 2022 год продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) прогнозируется рост производства в мире зерновых, что позволит избежать их дефицита, при это в ней не учитываются «потенциальные последствия конфликта на Украине». Об этом 4 марта сообщила пресс-служба организации.

Зерно

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"В соответствии с прогнозом, производство пшеницы в мире может вырасти до 790 млн тонн. Ожидаемый высокий урожай и расширение посевных площадей в Северной Америке и Азии позволят компенсировать некоторое снижение показателей в Европейском союзе и негативные последствия засухи для посевов в ряде североафриканских стран», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что потребление зерновых в мире в текущем сезоне прогнозируется на уровне 2802 млн тонн и это на 1,5% выше показателей прошлого сезона. Кроме того, в конце нынешнего года ожидается увеличение объема запасов зерновых на 836 млн тонн.

Помимо того, по оценкам ФАО, показатель соотношения объема запасов и потребления зерновых в нынешнем сезоне может составить 29,1%.

«Несмотря на то, что это самый низкий показатель за последние восемь лет, в целом он считается достаточно высоким», — добавляется в сообщении.

При этом также ФАО повысила прогноз по объему торговли зерновыми в мире до 484 млн тонн и этом на 0,9% больше в сравнении с прошлым сезоном.