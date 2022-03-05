Оренбург, , 08:09 — REGNUM В Оренбурге закончили демонтаж незаконной постройки возле торгового центра «Радуга». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Место, где ранее находился долгострой Пресс-служба администрации Оренбурга

Участок выровнен и освобожден от строительных отходов. Администрация города начала снос объекта незавершенного строительства самостоятельно, так и не дождавшись исполнения решения суда ответчиком — владельцем незаконной постройки. Объект портил архитектурный облик города более 20 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снос долгостроя начался 25 февраля. Стоит отметить, земельный участок собственнику был предоставлен в 1995 году. Однако строительство осталось незавершенным.

Экспертиза показала, что несущие конструкции объекта находятся в аварийном состоянии и представляют реальную угрозу для жителей Оренбурга. Собственнику предъявят иск с требованием о взыскании понесенных на снос расходов.