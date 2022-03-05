Якутск, , 08:21 — REGNUM Вертолёт МИ-8 компании «Полярные авиалинии» назвали в честь матери двадцати детей Февронии Малгиной. Такое решение было принято профсоюзным комитетом и руководством авиакомпании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в её пресс-службе.

Вертолёт Ми-8 Mchs.gov.ru

Там пояснили, что Феврония Малгина в Якутии — символ материнской любви, веры, стойкости. Решение присвоить её имя вертолёту огласили на XV Съезде женщин Якутии. Информация об имени воздушного судна указана в специальном свидетельстве.

«Глубоко символично, что присвоение имени Февронии Малгиной состоялось в Год матери в Якутии и во время юбилейного форума, где обсуждаются ключевые вопросы развития Дальнего Востока и республики», — отметили в «Полярных авиалиниях».

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 год объявлен в Якутии годом матери. В связи с этим в республике намерены ускорить решение острых проблем материнства и детства.