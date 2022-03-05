Саратов, 5 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В связи с празднованием Международного женского дня в Саратове заработали ярмарки по продаже цветочной продукции. Об этом сообщает городская администрация.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перед 8 марта

Приобрести цветы можно в шести районах Саратова на 49 объектах. Ярмарки будут работать с 5 по 8 марта с 08:00 до 19:00. В Кировском и Заводском районе откроют по 14 точек реализации цветов, 13 — в Волжском районе, пять — в Ленинском районе, в Октябрьском районе организованы две цветочные ярмарки, одна — во Фрунзенском районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе к 8 марта открыли 12 ярмарочных точек по реализации цветов.

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