Сантьяго, 5 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Свыше 100 мертвых магеллановых пингвинов были найдены на берегу в чилийском регионе Арауканиа. Об этом 4 марта сообщила национальная служба по рыболовству и аквакультуре Чили (Sernapesca).

Пингвины

«Было подтверждено обнаружение 115 магеллановых пингвинов, 104 серых буревестников, пяти бакланов, одного молодого морского льва и одного белобрюхого дельфина, все они были мертвы», — приводит пресс-служба чилийского ведомства слова главы регионального отделения Рикардо Торрихоса.

Также указывается, что о массовой гибели птиц сообщил житель и прибывшими на место происшествия специалистами было проведено обследование 4 км береговой линии около устья реки Тольтен, после чего тела нескольких погибших животных отправили на экспертизу.

«Sernapesca уже готовит заявление, которое будет подано в прокуратуру <…> для того, чтобы было начато тщательное расследование для определения причин гибели диких животных», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Самаре мужчину обвинили в жестоком обращении с котом.