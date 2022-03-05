Москва, 5 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Роскосмосу удается отразить часть массированных кибератак, осуществляемых из-за рубежа на сайты госкорпорации, смысла в атаках нет. Об этом заявил директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин.

Christoph Scholz Хакер

По его словам, часть попыток взлома удалось предотвратить, но в ряде случаев приходится проводить работы по восстановлению сайтов и устранению фейков.

«Нам понятен мотив, но не понятна целесообразность этих атак, наши сайты не хранят какой-либо важной информации — это просто информационные визитки, их и взламывать-то неинтересно», — цитирует его пресс-служба госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

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