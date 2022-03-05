Владивосток, , 08:34 — REGNUM Самый главный вопрос сегодня — остановить смерть. Украину надо принудить к миру, заявил зампредседателя комитета по экономической политике и собственности, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Законодательном собрании Приморья Алексей Козицкий, комментируя спецоперацию в ДНР и ЛНР.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Читайте также: Денацификация Украины — единственная возможность сохранить мир — мнение

«Русские так же, как и украинцы, не хотят войны. Мы не хотим воевать, более того мы никогда не будем воевать против братского народа. По сути, украинцы, белорусы, русские — это один народ. Здесь, в Приморье, мы никогда не делились по национальности, всегда жили дружно, какие бы корни у нас не были. И если взглянуть на карту нашего края, то можно увидеть, как много у нас населенных пунктов носят украинские названия: Полтавка, Киевка и другие. Ведь при заселении Приморья ещё в царские времена приезжало много семей именно с Украины, которая тогда была частью России», — напомнил депутат и добавил, что все хотят мира и стабилизации обстановки.

«Ситуация накалилась настолько, что стала уже угрожать национальной безопасности России. Мы не могли допустить, чтобы на наших границах появились войска НАТО в полной боевой готовности, чтобы в Черном море, возле наших портов, стояли корабли со стратегическим вооружением. Мы должны были принять меры, и Россия эти меры приняла. Самый главный вопрос сегодня — остановить смерть. Я приветствую действия России по мирным переговорам, которые уже начались. Украину надо принудить к миру, и я надеюсь, что это в ближайшие дни произойдет, что кровь перестанет литься на Украине, что перестанут погибать солдаты, что удастся не допустить жертв среди мирного населения. Мы все славяне, братья, мы одна семья», — добавил Козицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, денацификация и демилитаризация Украины — единственная возможность обеспечить безопасность России и сохранить мир, заявил председатель комитета Законодательного собрания Приморья по экономической политике и собственности Владимир Исаков.