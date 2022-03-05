Мы все славяне, братья, мы одна семья — о спецоперации России
Владивосток, 5 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Самый главный вопрос сегодня — остановить смерть. Украину надо принудить к миру, заявил зампредседателя комитета по экономической политике и собственности, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Законодательном собрании Приморья Алексей Козицкий, комментируя спецоперацию в ДНР и ЛНР.
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«Русские так же, как и украинцы, не хотят войны. Мы не хотим воевать, более того мы никогда не будем воевать против братского народа. По сути, украинцы, белорусы, русские — это один народ. Здесь, в Приморье, мы никогда не делились по национальности, всегда жили дружно, какие бы корни у нас не были. И если взглянуть на карту нашего края, то можно увидеть, как много у нас населенных пунктов носят украинские названия: Полтавка, Киевка и другие. Ведь при заселении Приморья ещё в царские времена приезжало много семей именно с Украины, которая тогда была частью России», — напомнил депутат и добавил, что все хотят мира и стабилизации обстановки.
Как сообщало ИА REGNUM, денацификация и демилитаризация Украины — единственная возможность обеспечить безопасность России и сохранить мир, заявил председатель комитета Законодательного собрания Приморья по экономической политике и собственности Владимир Исаков.