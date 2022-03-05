Оренбург, 5 марта 2022, 08:00 — REGNUM В Оренбурге местный житель лишился 925 тыс. рублей. Деньги он перечислил мошенникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Мошенничество по телефону
Мошенничество по телефону
Epp.genproc.gov.ru

По данным ведомства, аферисты использовали уже классическую схему обмана. Неизвестный позвонил оренбуржцу по телефону и, представившись сотрудником Центробанка, проинформировал о том, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, а для отмены данной операции необходимо оформить встречную заявку и перевести деньги на резервный счет. После чего мужчине позвонил якобы сотрудник ФСБ и подтвердил данную информацию. Затем с ним вновь связался лжесотрудник банка и дал инструкцию об оформлении кредита на 250 тыс. рублей и переводе денежных средств на определённый счет.

На следующий день оренбуржцу вновь позвонили и сообщили об очередной попытке оформления на него кредита. Мужчина оформил кредит на 500 тыс. рублей. Позже последовал еще один звонок и был оформлен третий кредит — на 175 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз призывают граждан быть бдительными и перепроверять информацию о финансах в банках.