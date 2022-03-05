Оренбург, 5 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель лишился 925 тыс. рублей. Деньги он перечислил мошенникам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

По данным ведомства, аферисты использовали уже классическую схему обмана. Неизвестный позвонил оренбуржцу по телефону и, представившись сотрудником Центробанка, проинформировал о том, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, а для отмены данной операции необходимо оформить встречную заявку и перевести деньги на резервный счет. После чего мужчине позвонил якобы сотрудник ФСБ и подтвердил данную информацию. Затем с ним вновь связался лжесотрудник банка и дал инструкцию об оформлении кредита на 250 тыс. рублей и переводе денежных средств на определённый счет.

На следующий день оренбуржцу вновь позвонили и сообщили об очередной попытке оформления на него кредита. Мужчина оформил кредит на 500 тыс. рублей. Позже последовал еще один звонок и был оформлен третий кредит — на 175 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские в очередной раз призывают граждан быть бдительными и перепроверять информацию о финансах в банках.