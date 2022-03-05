Сантьяго, 5 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 115 тел магеллановых пингвинов были обнаружены на берегу моря в чилийском регионе Арауканиа, 4 марта сообщила на своем сайте национальная служба по рыболовству и аквакультуре Чили (Sernapesca).

Martin St-Amant Группа Магеллановых пингвинов в Патагонии

Кроме того, на пляже были найдены тела 104 серых буревестников, 5 бакланов, а также молодого морского льва и белобрюхого дельфина. Находку сделал местный житель.

Специалисты обследовали 4 км береговой линии вдоль устья реки Тольтен. Была назначена экспертиза и начато расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на территории Тляратинского района в Дагестане обнаружили 60 тел туров.

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