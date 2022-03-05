Чита, , 07:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 151 661 (+1233 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 123 153 пациента (+1441 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв составляет уже 2519 человек (+7 за сутки). «На основании федерального регистра за весь период пандемии 2188 жителей Забайкалья скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 136 находятся в тяжёлом состоянии (-8), 23 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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