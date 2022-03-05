Пекин, , 07:56 — REGNUM В Китае в нынешнем году необходимо более активно вести военное обучение и боевую подготовку. Об этом говорится в опубликованном 5 марта тексте социально-экономического плана развития страны, принятого на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо проявлять решимость и гибкость в развертывании военной борьбы, защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», — говорится в обнародованном документе.

Также указывается, что стране нужно в ускоренном порядке создать современную военную логистическую систему и систему управления военными активами.

Кроме того, в числе важных направлений модернизация вооружения и военной техники и переход к инновационной деятельности в области оборонной науки и техники. В связи с этим было решено увеличить военный бюджет Китая на 7,1% — до 1,45 триллиона юаней ($229,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай снизил или отменил шесть местных налогов и два сбора для малого и микробизнеса.