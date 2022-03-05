Новосибирск, 5 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 5 по 8 марта измениться расписание пригородных поездов. Об этом сообщил «Экспресс-пригород».

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

"Расписание пригородных поездов, курсирующих по территории Новосибирской области, изменится в связи с празднованием Международного женского дня», — говорится в сообщении.

Так, сегодня, 5 марта, пригородные поезда курсируют по графику буднего дня, а6, 7 и 8 марта — по графику выходного дня.