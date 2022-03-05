Брюссель, 5 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Зависимость Евросоюза от российского газа невозможно преодолеть «с завтрашнего дня», но стремиться к этому необходимо всеми возможными способами. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 4 марта заявил в ходе пресс-конференции.

European Parliament Жозеп Боррель

Жозеп Боррель «Мы не можем снять зависимость со дня на день, но её нужно сокращать всеми возможными способами, которые у нас есть».

Напомним, в ходе торгов 4 марта цена на газ в Европе выросла на 30% и впервые в истории превысила $2400 за тысячу кубометров.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отказ Европейского союза от российских энергоресурсов рассматривается ЕС в качестве одной из мер против России.

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