Абакан, 5 марта, 2022, 07:49 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии подтверждён 30 761 случай COVID-19, в том числе за прошедшие сутки в республике выявили 326 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 739 ковид-пациентов. Амбулаторно в настоящее время лечатся 1849 (-282) человек, в стационаре — 612 (-76).

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 0,8; за семь дней — 0,5.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Хакасии было подтверждено 362 случая заражения коронавирусом, выздоровели 899 человек.