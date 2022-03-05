Тоцкий район, Оренбургская область, , 07:49 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области на территорию школы забежала косуля и оказалась в ловушке. Животное металось по двору, пока не обессилило. Спасателями выступили полицейские. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Косуля Kurganobl.ru

Случай произошел в поселке Зареченский на площадке школы №2. Школьники, увидев испуганное животное, обратились к полицейским за помощью. Обессиленная косуля лежала на снегу, когда к ней подошли сотрудники полиции. На служебном автомобиле правоохранители привезли животное в ветеринарную клинику, где ее обследовали и установили, что косуля — самка и ее возраст примерно 1,5 — 2 года от роду. Повреждений у животного ветеринары не нашли. Косулю покормили и отвезли в лес.

В полиции отметили, что это не первый случай выхода к людям диких животных. В мае 2021 года на территорию детского сада «Звездочка» в ночное время зашел самец дикой сибирской косули, но самостоятельно выйти не смог. Животному также пришлось помочь добраться до леса.