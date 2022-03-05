Москва, 5 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Новая реальность позволит раскрыть огромный потенциал для нефтегазовых проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков, комментируя призыв предпринимателя Илона Маска к американским властям и бизнесу немедленно, в «чрезвычайном» режиме нарастить добычу нефти и газа для замещения российских углеводородов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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"Санкционное давление на рынке нефти и газа достигает пиковых значений. При этом мы понимаем, что крупнейшие нефтегазовые холдинги страны банкротиться ни при каких санкционных сценариях не будут.

Более того, осуществление крупнейших в стране (да и, наиболее вероятно, в мире) нефтегазовых проектов — обустройство Ковыктинского, Харасавейского, Назымского, Апрельского, Овражного месторождений, Арктик СПГ-2 на фоне кризисного обострения получили новый мощный импульс — это проекты, напрямую связанные с энергетической и финансовой безопасностью России, с разворотом поставок нефти и газа из Европы в Китай и шире, в громадный макрорегион Восточной Азии. Да, в России наблюдается невообразимый беспорядок на финансовых рынках.

Есть фактически запретительная ставка по коммерческому кредиту. Вместе с тем все крупные поставщики базовых инженерных решений давно локализовали свои производства в нашей стране. Да, не стало доступа к определённым видам автоматики типа предложений Emerson — однако наш рынок это переживёт, есть альтернативные поставщики аналогичной продукции.

В складывающихся условиях и сами заказчики отказываются от завышенных требований к поставляемой продукции: согласны на любое «работающее решение» для своевременного осуществления своих инвестиционных программ. Также мы имеем основания надеяться, что теперь отечественные нефтяные компании, компании-бункеровщики, операторы рынка нефтепродуктов переключат своё внимание с иностранных технологий — многие из которых становятся надолго недоступны для использования — на российские решения.

И здесь отечественным производителям есть что предложить: работающие технологии обессеривания нефтепродуктов, глубокой переработки мазута, подготовки нефтепродуктов к экологически безопасному сжиганию в промышленности и в энергетике. Безусловно, для российских компаний это, конечно, одно из самых самых крупных потрясений, но отнюдь не самое первое.

И нужно сказать, что нефтегазовый сектор хорошо подготовлен к такого рода событиям и сможет в короткие сроки переориентировать свои проекты на новые рынки», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США в настоящее время идёт обсуждение вопроса о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Заявление о том, что Америке необходимо немедленно увеличить добычу нефти и газа, предприниматель Илон Маск на сделал на своей странице в социальной сети Twitter.

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