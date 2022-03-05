Прага, , 07:44 — REGNUM Законопроект о выплатах беженцам с Украины по 5 тысяч крон (около €200) каждый месяц будет обсуждаться правительством Чехии 7 марта. Об этом 5 марта передает Чешское радио.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Автором инициативы стала министр труда и социальных дел республики Мариана Юречка. Кроме того, власти хотят оказать финансовую помощь гражданам Чехии, которые обеспечивают беженцев жильем. Им планируется выделять по одной тысячи крон (примерно €40) на одного жильца в течение пяти месяцев.

В случае принятия закона сами беженцы смогут получать выплаты в течение трех месяцев после въезда в Чехию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта чешское правительство ввело в республике режим чрезвычайного положения из-за наплыва беженцев с Украины. Это решение наделяет региональные органы власти дополнительными полномочиями для гибкого реагирования на ситуацию на местах.

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