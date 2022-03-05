Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:43 — REGNUM Парогазовый выброс произошел на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

«Утром 5 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошёл парогазовый выброс на высоту 1,8 км», — заявили в ведомстве.

По данным МЧС России, шлейф от выброса ушел на юг от вулкана. По предварительным данным, жители острова Парамушир не ощутили запаха сероводорода. Угрозы жизни для людей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс спустя несколько месяцев спокойствия. До этого извержение исполина происходило в октябре 2021 года. Пострадавших в результате выброса не было.

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