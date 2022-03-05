Владивосток, 5 марта, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В создавшихся условиях России не оставили выбора. Своим поступком президент Владимир Путин взял на себя огромную ответственность. Другой возможности защитить Россию нам не оставили, поддержал спецоперацию по просьбе ЛНР и ДНР заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморья по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Сергей Ищенко.

Andrew Butko Жители Донбасса

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«Президент сказал о том, что необходимо спасти людей от геноцида и добиться демилитаризации и денацификации Украины. Наша страна не может чувствовать себя в безопасности с постоянной угрозой, исходящей от Украины, которую превратили во враждебную «анти-Россию», поставив под полный внешний контроль и накачивая оружием. Приморье очень специфично по национальностям проживающих на территории. Большая часть населения является предками переселенцев с Украины. Сегодня идеологически приморские украинцы остались на своих позициях дружбы и мира. А западных украинцев идеологически превратили в другую страну, где господствует нацизм. Я поддерживаю решение президента и считаю, что в создавшихся условиях России не оставили выбора и мы вынуждены пойти на военную операцию. При этом военные не наносят удары по жилым кварталам украинских городов. Разрушается только военная инфраструктура страны, которая значительно пополнилась новыми видами вооружений из стран НАТО. Своим поступком президент взял на себя огромную ответственность. Другой возможности защитить Россию нам не оставили», — прокомментировал приморский депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, член экипажа судна МSC RICARDA, гражданин Украины Вадим Игнашов задержан во Владивостоке по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности.