Благовещенск, , 07:50 — REGNUM Для газификации социальных объектов Белогорска в Амурской области создадут инфраструктуру. Это позволит снизить стоимость топлива для потребителей, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.

Газификация © пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова

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«Мы подписали соглашение с «Газпром гелий сервис» о сотрудничестве. Это позволит создать инфраструктуру для обеспечения газом жилищно-коммунальных объектов Белогорска. Пилотным проектом станет котельная «Амурсельмаш», — написал губернатор.

Он напомнил, что комплекс по производству сжиженного газа построят в Свободненском районе к 2023 году. Пока в рамках подготовки в строительству предприятия завершены инженерно-геологические изыскания.

«Объект позволит перейти на более экологичный вид топлива тем населенным пунктам, которые находятся вдали от основной ветки газопровода. А также позволит снизить стоимость для потребителя», — отметил Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, к городу Свободный в Амурской области уже почти провели межпоселковый газопровод. Сжиженный газ намерена использовать компания «Газпром гелий сервис» для нужд своего автопарка, топливо также будет доступно для жителей региона.