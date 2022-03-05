Благовещенск, 5 марта 2022, 07:50 — REGNUM Для газификации социальных объектов Белогорска в Амурской области создадут инфраструктуру. Это позволит снизить стоимость топлива для потребителей, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Орлов.
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Он напомнил, что комплекс по производству сжиженного газа построят в Свободненском районе к 2023 году. Пока в рамках подготовки в строительству предприятия завершены инженерно-геологические изыскания.
Как сообщало ИА REGNUM, к городу Свободный в Амурской области уже почти провели межпоселковый газопровод. Сжиженный газ намерена использовать компания «Газпром гелий сервис» для нужд своего автопарка, топливо также будет доступно для жителей региона.