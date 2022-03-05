Пермь, 5 марта 2022, 07:37 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который при покупке автомобиля для оплаты использовал фальшивые денежные купюры. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Фальшивая купюра
Фальшивая купюра
18.мвд.рф

Установлено, что мужчина имел 47 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая — в общей сумме 235 тыс. рублей. В мае 2021 года пермяк использовал эти деньги в качестве средства платежа за приобретаемый автомобиль.

Суд назначил мужчине за хранение и сбыт поддельных денег два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции оставил вердикт коллег без изменения, жалобу защитника осужденного без удовлетворения.