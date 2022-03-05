Пермь, 5 марта, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который при покупке автомобиля для оплаты использовал фальшивые денежные купюры. Об этом сообщает краевая прокуратура.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

Установлено, что мужчина имел 47 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей каждая — в общей сумме 235 тыс. рублей. В мае 2021 года пермяк использовал эти деньги в качестве средства платежа за приобретаемый автомобиль.

Суд назначил мужчине за хранение и сбыт поддельных денег два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции оставил вердикт коллег без изменения, жалобу защитника осужденного без удовлетворения.