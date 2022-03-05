Тюмень, 5 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Случаи заболевания «чёрной плесенью» или мукомиркозом, были зарегистрированы в России среди пациентов, переболевших COVID-19. Об этом 4 марта сообщила пресс-службу Областной клинической больницы № 2 города Тюмени.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Врачи медучреждения вылечили восемь пациентов, у которых было обнаружено такое тяжёлое осложнение, как мукормикоз. Медики уточнили, что данное заболевание является достаточно редким, оно поражает слизистые носа и гортани, может перейти на кости и хрящи черепа. Заразиться им можно после контакта со спорами грибка, вызывающего заболевание.

При этом отмечается, что данное заболевание характерно для климата с высокой среднегодовой температурой и высоким процентом влажности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным ВОЗ, в мире за сутки было выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.